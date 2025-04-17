Altı hastalık, tek aşı! Türkiye’de yeni dönem başladı... Sağlık Bakanlığı’ndan ebeveynleri sevindirecek uygulama!

T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi, 2025 yılında güncellendi. Türkiye'de 1998 yılından itibaren uygulanan hepatit B aşısı ile 2008 yılından beri uygulanan beş bileşenli karma aşıyı bir araya getiren 'altı bileşenli karma aşı' uygulaması 14 Nisan 2025 itibarıyla başladı. Yeni uygulama ile daha önce ayrı enjeksiyonlarla yapılan beş bileşenli karma aşı ve hepatit B aşısı, artık tek bir enjeksiyonla uygulanacak. Böylece enjeksiyon sayısı azaltılarak, çocukların korunma kapsamı genişletilmiş olacak.

EN GÜÇLÜ SİLAHIMIZ

Bakan Memişoğlu, "Özellikle aşıyla ilgili insanlarımıza şunu ifade etmek istiyorum; bugün, aşılar sayesinde insanlık bulaşıcı hastalıklarla çok daha rahat mücadele ediyor. Yaşam süremiz arttı. Bugün etrafımızda çocuk felci görmememizin, difteri görmememizin, çiçek hastalığının dünyada artık olmamasının en önemli sebebi aşılar. Nasıl diyet yapıyorsak, beslenmemize dikkat ediyorsak, koruyuculuğu ön planda tutuyorsak, aşılar da bizi bulaşıcı, salgın hastalıklardan koruyan en önemli silahlarımız. Aşılar çocuklarımızın hastalanmamasını, bulaşıcı hastalıktan etkilenmemesini sağlıyor. Onun için toplumumuzun özellikle aşı programlarına uymalarını, hekimlerimizin, hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarımızın önerileri doğrultusunda hareket etmelerini bekliyoruz" diye konuştu.