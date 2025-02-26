Alüminyum folyoların neden iki yüzü vardır? Ardındaki sebebe çok şaşıracaksınız...

Alüminyum folyonun parlak ve mat tarafları arasında yemek pişirme açısından herhangi bir fark bulunmuyor. Yani hangi tarafı tercih ettiğiniz tamamen size kalmış!
FOLYONUN NEDEN İKİ YÜZEYİ VAR?
Peki, o zaman neden folyonun iki farklı yüzeyi var? Uzmanlara göre bu fark, frezeleme olarak adlandırılan bir üretim süreci sonucunda oluşuyor.
Bu işlemde, alüminyum folyolar şekillendirilip inceltilirken iki tabaka aynı anda presleniyor. Bu presleme işlemi sırasında birbirine temas eden yüzey mat, diğer taraf ise parlak kalıyor.
Uzmanlara göre, "Folyonun başka bir katmanla temas eden kısmı mat, diğer tarafı ise parlaktır. Ancak hangi tarafı kullanırsanız kullanın, folyonun performansı aynıdır."
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR NOKTA VAR
Eğer yapışmaz alüminyum folyo kullanıyorsanız, iki taraf arasında gerçekten bir fark bulunuyor. Yapışmaz kaplama sadece mat yüzeye uygulandığı için, yemeğinizın folyo tarafına yapışmaması için mat tarafı kullanmanız gerekiyor. Neyse ki, genellikle yapışmaz tarafın hangi yüzde olduğuna dair bir etiket bulunuyor.
Ancak bütün bunlar bir yana, uzmanlar alüminyum folyo kullanımının sağlık açısından risk taşıyabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, yemek pişirmede alternatif yöntemler kullanmayı düşünmenin faydalı olabileceğini belirtiyorlar.