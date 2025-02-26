Alüminyum folyoların neden iki yüzü vardır? Ardındaki sebebe çok şaşıracaksınız...

Uzmanlara göre, "Folyonun başka bir katmanla temas eden kısmı mat, diğer tarafı ise parlaktır. Ancak hangi tarafı kullanırsanız kullanın, folyonun performansı aynıdır."

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR NOKTA VAR Eğer yapışmaz alüminyum folyo kullanıyorsanız, iki taraf arasında gerçekten bir fark bulunuyor. Yapışmaz kaplama sadece mat yüzeye uygulandığı için, yemeğinizın folyo tarafına yapışmaması için mat tarafı kullanmanız gerekiyor. Neyse ki, genellikle yapışmaz tarafın hangi yüzde olduğuna dair bir etiket bulunuyor.