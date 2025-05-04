Alzheimer'a karşı en etkili besin! Her gün 1 bardak tüketin...

Alzheimer, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen ve yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren bir nörolojik hastalık. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, Alzheimer’a karşı en etkili besinlerden biri belirlendi. İşte uzmanların her gün 1 bardak tüketmenizi önerdiği o içecek...

DHA Giriş Tarihi: 04.05.2025 17:31 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 17:32 PAYLAŞ ABONE OL

Diyetisyen Beyza Tağraf, son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarda kefirin bağırsak iltihaplanmasını baskılayıcı etkisine dikkat çekti. Kefir'in Alzheimer'a karşı koruyucu bir gıda olabileceğini ifade etti. Ancak bu etkinin görülmesi için yalnızca kefir tüketmenin yeterli olmayacağını da vurguladı.

'KEFİR, NÖROİNFLAMASYONU AZALTABİLİR' Bağırsakta iltihabının oluşumuna neden olan bazı maddelerin, kefir sayesinde baskılanabileceğini söyleyen Diyetisyen Tağraf, "Nöroinflamasyonu azaltmak, Alzheimer'dan korunmak ya da önlemek için iyi bir strateji aslında. Ancak buna ek olarak başka faktörlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer kefirden bu faydayı görmek istiyorsak, diğer sağlık koşullarımızı ve genel beslenmemizi optimal hale getirmemiz gerekiyor" dedi.