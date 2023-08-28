Anadolu'nun göbek anaları: Tarihin en eski mesleği ile ilgili hiç bilinmeyenler...

Anadolu’nun göbek anaları. Dünyanın en eski ve “kutsal addedilen” mesleklerinden biri! Hayata ilk adımımızın da şahitleri... Hünkarların adlarına türbe yaptırdığı meslek…Evet, ebelerden bahsediyoruz! İşte ebelerle ilgili bilinmeyenler...

Giriş Tarihi: 28.08.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 16:52 PAYLAŞ ABONE OL

Ebeler, insanlığın varoluşundan bu yana en zor süreçlerinden birini, doğumu yönettiler. https://www.instagram.com/p/CwaiU1wsURj/ Hamile kadınlar için bir yol gösterici olmalarının yanı sıra; yeni doğan bebeklerin de hayata gözlerine açışı için ellerinden gelen her şeyi yapan ebeler, en saygın mesleklerden birini icra ediyorlar.

İlk olarak M.Ö. 5000'li yıllarda görsellerle hamile kadınlara nasıl yardım ettikleri, Eski Mısır'da "hormon testleri" dahi geliştirilen kişiler olduğu biliniyor. Hatta Çin'de bir "prensesten" daha yüksek statüleri bulunuyordu. Eski Yunan'da ise, Hipokrat'ın bazı doğumlara yardım ettiği, bu nedenle de ona "erkek babaanne" denildiği belirtiliyor.