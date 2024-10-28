Angelina Jolie’yi daha önce böyle görmediniz! Yeni tarzını gören şoke oluyor…

Doğal dudak görüntüsü, pürüzsüz fondöten ve parlak cildi ile dikkat çeken ünlü oyuncu son katılmış olduğu film gösteriminde herkesi şoke ediyor. İşte detaylar…
YENİ TARZIYLA BÜYÜLÜYOR
Kırmızı halı da göz kamaştıran Jolie, uzun bronz bir elbise ve üzerine almış olduğu siyah bir şal ile dikkatleri çekti.
Ancak, Jolie'nin görüntüsündeki en dikkat çekici olan aslında saçlarıydı.
Genellikle tercih ettiği düz saçlar yerine çok daha farklı bir görüntü ile kırmızı halıdaydı.
Ünlü oyuncu yandan ayrılmış ve yüzünün her tarafına bukleler düşen yoğun bir saç ile kırmızı halıda poz verdi.
Bu görüntüsünü ile kırmızı ruju ile süsledi.