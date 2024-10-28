Angelina Jolie’yi daha önce böyle görmediniz! Yeni tarzını gören şoke oluyor…

Angelina Jolie, 49 yaşında olmasına rağmen oldukça genç bir görünüme sahip olan dünyaca ünlü, başarılı bir oyuncudur. Genellikle düz ve kahverengi saçlar ile gördüğümüz Jolie, geçtiğimiz günlerde filminin gösterimine katıldığındaki değişik tarzı ile hayranlarını şoke etti.

Giriş Tarihi: 28.10.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 10:44 PAYLAŞ ABONE OL

Doğal dudak görüntüsü, pürüzsüz fondöten ve parlak cildi ile dikkat çeken ünlü oyuncu son katılmış olduğu film gösteriminde herkesi şoke ediyor. İşte detaylar…

YENİ TARZIYLA BÜYÜLÜYOR Kırmızı halı da göz kamaştıran Jolie, uzun bronz bir elbise ve üzerine almış olduğu siyah bir şal ile dikkatleri çekti.