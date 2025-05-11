Anne adaylarına altın değerinde tavsiyeler! Bu testlere dikkat...

Gebelik planlayan kadınların jinekolojik muayeneden geçmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Akdemir, şu önerilerde bulundu:"Hormonal değerlendirme ve genetik taramaların yapılması önemlidir. Talasemi ve SMA gibi hastalıklara yönelik taramalar, hem anne hem de bebek sağlığı açısından kritik rol oynar. Ayrıca, geçirilmiş pelvik enfeksiyonlar, ameliyatlar ve adet düzensizlikleri gibi faktörlerin değerlendirilmesi de önerilir. Gebelik öncesi yapılan bu muayeneler, anne adayının sağlık durumunu kontrol etmek ve olası riskleri en aza indirmek adına oldukça önemlidir. Özellikle jinekolojik muayene, rahim ve yumurtalıkların sağlığını kontrol etmek için gereklidir."