Anne babalar dikkat! Çocukların gelişiminde 4 kritik adım...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların en mutlu olduğu bayram. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, Atalarının kendilerine armağan ettiği bayramla şenlik yaşıyor. Uzmanlar da çocuklar için çocuk bayramına özel bir bayram reçetesi hazırladı...

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:33 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ ve Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Zorlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla, doğru beslenmeden aşı takvimine, bayramın manevi yönünden çocukların özgüven gelişimine kadar pek çok konuda ailelere yol gösterici tavsiyelerde bulundu. Bayramların çocukların gelişiminde önemli bir yeri olduğunu belirten Uzm. Dr. Zeynep Zorlu, "Ulusal bayramlar, çocukların milli duyguları öğrendiği, eğlendiği, bazen roller üstlendiği ve kendilerini gösterdiği anlamlı günlerdir. 23 Nisan'da çocuklarımıza kendilerini özel hissettirmek çok önemlidir. Güzel kıyafetler giymek, maddi ödüller yerine müze gezileri gibi manevi içerikli etkinlikler planlamak, bayramın anlamını anlatmak, bugünü unutulmaz kılacaktır" ifadelerini kullandı.

KIYASLAMAYIN!

Bazı çocukların ön planda, bazılarının ise daha geri planda kalabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Zorlu, şöyle dedi: "Bu durumlarda çocuklarımızı birbirleriyle kıyaslamamalıyız. Her çocuğun güçlü ve zayıf yönleri vardır. Kimi resimde başarılıdır, kimi sahnede. Önemli olan çocuğumuzun güçlü yanlarını fark etmek ve onu o alanda desteklemektir" diye konuştu.