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Anne köftesini lokanta usulüne çeviren gizli dokunuş! Harcına sadece 2 yemek kaşığı eklemek yetiyormuş

Evde yapılan köftelerin kurumasına ve sertleşmesine son! Anadolu mutfağının asırlık lezzeti anne köftesini, lokantacıların parmak ısırtan o yumuşacık kıvamına ulaştırmanın sırrı ortaya çıktı. Meğer harca eklenecek sadece 2 yemek kaşığı o özel malzeme, köftenin lezzetini ikiye katlamaya yetiyormuş. İşte kıymanın sulu kalmasını sağlayan %77 kuralı, ustalardan tam ölçülü tarif ve köfte yaparken herkesin yaptığı o büyük hata...

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 26.07.2026 09:14 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 09:15 PAYLAŞ ABONE OL

Köftenin kökeni Orta Asya ve Mezopotamya olarak kabul edilir. Birçok yazıt ve kitabede ezik et anlamına gelen 'kuffette' diye söz edilir. Dünyanın hemen hemen her mutfağında önemli bir yere sahip olan köftenin dünyaya bu coğrafyadan yayıldığı kabul edilir. Bunun en önemli kanıtı ise, birçok dilde köfteyi anlatan bir karşılık bulunmaması ve köfteden sadece et topu (meat balls) olarak söz etmesidir.

İYİ ET, İŞİN PÜF NOKTASI

Anadolu kadınları ezdikleri ete soğan, ekmek, baharat ve bazı bitkiler katarak kolayca pişirilen köfteyi ortaya çıkardılar. Köfteyi köy ekmeğinin kabuk kısmına sararak, ailelerine ya da misafirlerine ikram ettikleri kaynaklarda göze çarpmaktadır. Zamanla bu kültür o dönemin lokantası olarak bilinen 'cefa'larda da menü olarak sunulmaya başlandı.

Bugünkü manada bilinen köfte ekmek ise ilk olarak 1726 İstanbul'da soğan, acıko ve pişmiş biber ile satılan ekmek arası yiyecek olarak karşımıza çıkıyor. İlk hamburgerin doğuşu da, bir Türk gezgini olan Necip Çelebi'nin İspanyollarla birlikte Amerika'ya düzenlenen bir seferde ortaya çıkmıştır.

Necip Çelebi'nin hazırlamış olduğu köftenin kıta halkına çok ilginç gelen bir yemek olduğu kaynaklarda yazılıdır. Zaten bugün dünyanın en çok tüketilen köftesi olan hamburger, sandviçe uygun köfte demektir.