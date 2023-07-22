Anneler için sahilde keyif yapabilme tüyoları! Çocuğunuz eğlenirken siz de dinlenin...

Annelerin mesaisi yaz tatilinde de bitmez. Tatilde genelde çocuklar eğlenir anneler ise yorulur. Ancak birkaç güzel tüyo ile plajda anneler de şezlong keyfi yapıp denizin tadını çıkarabilir

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 22.07.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 11:05 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuklarla tatile gitmek kolay değildir. Önce valiz hazırlama telaşı başlar. Hep bir şeyleri unuttuk korkusu peşimizi bırakmaz. Araba ya da uçak yolculuğu da ayrı bir strestir. Otel ya da yazlığa gelindiğinde ebeveynler için değil çocuklar için tatil başlamış olur. Çünkü annelerin 'annelik mesaisi' tüm yoğunluğuyla tatilde de devam eder. Peki, hiç mi nefes almak, biraz deniz biraz şezlong keyfi yapmak yok! Eğer sahile inerken bazı önemli noktaları göz önünde bulundurursanız, yazın tadını siz de çıkarabilirsiniz. İşte anneler için hazırladığın sahilde keyif yapabilme tüyoları...





ÇOCUKLU AİLELERLE BULUŞUN

İlk kural, çocuğa çocuk lazım temel bilgisinden yola çıkarak, yaz tatiline mutlaka çocuklu arkadaşlarınızla çıkın. Eğer bu organizasyonu yapamamışsanız otel ya da yazlıkta kendinize hemen çocuğunuzla arkadaşlık edecek çocuğu olan aileler bulun. Böylelikle onlar kumda ya da denizde oynarken siz de nefes alacak vakit bulabilirsiniz.