Ara tatiller amacına ulaştı mı?

Okullarda iki ara tatilli sisteme geçişin beşinci yılındayız. Dört yılı geride bıraktığımıza göre, artık bu sistemin artı ve eksilerini konuşabiliriz. Birçok çocuğa “Ama okula yeni alışmıştım yine mi tatil anne?” dedirten ara tatiller, öğrenmeyi pekiştiriyor mu yoksa engelliyor mu? Tek ara tatil ülkemiz için daha mı faydalı olur? Velilerin gözünden bir değerlendirme yaptık

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 16.09.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023 11:55 PAYLAŞ ABONE OL

Bu hafta köşemde, eğitim hayatındaki önemli bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Bir anne ve gazeteci olarak sayısız veli ile yaptığımız istişareler sonrasında çoğunluğun aynı tabanda birleştiğini gördüm. Konu 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayan ara tatil sistemi ve bunun öğrenciler üzerindeki etkisi.

Bir projenin geri dönüşünün alınması bilimsel olarak dört yıldır ve sonrasında sağlamasını yapabiliriz. Yani iki ana tatil ve iki ara tatil şeklinde uygulanan sistemimiz hakkında artık konuşabiliriz. Çünkü artı ve eksilerini hep birlikte gördük.

Öncelikle okula başlayan çocuklar, yeni eğitim-öğretim yılına adapte olmaya başlıyor ve tam derslere yoğunlaşmaya başladıkları anda ilk tatil giriyor. Dokuz gün aradan sonra okul açılıyor tekrar bir adaptasyon zamanı geçiyor. Yine dersler yoğunlaşıp öğrenme başladığında sömerter tatili geliyor. 15 günlük ara sonrası ikinci dönem başlıyor ve yine adaptasyon süreci! Yine derslere yoğunlaşıp okuldaki sosyal hayatlarını da rayına oturttuklarında ikinci ara tatil başlıyor. Dokuz günlük aradan sonra yine adaptasyon süreci, dersler ve pekiştirme zamanı bile kalmadan yaz tatil geliyor.



Ara tatil sisteminin getirilmesinin amacını MEB şöyle açıklanmıştı: "Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak. Öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı."

Yani, ara tatiller öğrencinin eksiklikleri derinleşmeden, yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesini sağlayacaktı. Ancak, bir veli olarak bizim gözlemimiz mevcut konular bile tam olarak öğrenilmeden bir ara giriyor. Bu ara eksiklerin kapatılmasını değil daha derinleşmesini sağlıyor. Diğer yandan, yurt dışında da uygulanan bir sistem bu.

Ancak oradaki ara tatiller genelde ülkelerin dini bayramlarına göre ayarlanmış. Bazı ülkelerde ise ara tatiller sınavların öncesine konuyor ve sınava çalışmak için öğrencilere tanınmış bir fırsat oluyor. Okullar ise bize göre daha geç kapanıp daha geç açılıyor. Biz ise dini bayramlarımızda zaten genel itibariyle ortalama dokuz gün tatil yapıyoruz. Tüm bunlar öğrencilerin öğrenme kaybı yaşamasına sebep oluyor.