Araştırmalar ortaya koydu: İyilik yapmak ömrü uzatabilir

Yardım etmek başkalarına fayda sağlamaktan çok daha fazlası... Düzenli olarak gönüllü faaliyetlerde bulunmak sizi ruhsal olarak iyi hissettirmesinin yanı sıra bedensel olarak da birçok fayda sağlıyor. Health sitesi bilimsel verilere dayanarak yardım faaliyetlerine katılmanın sağlığa faydalarına yer verdi. İşte o faydalar...