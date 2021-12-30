Oturakçıibogil, yeni yılı heyecanla beklerken, birçoğunun her yılbaşında yeni yılda yapılacakların da bir listesini hazırladığını, genellikle bu listenin bir maddesinin de beslenmeyle ilgili olduğunu ancak bu maddenin genellikle uygulanmadığını, en büyük nedeninin ise konulan hedeflerin gerçekçi olmamasından kaynaklandığını ifade etti.

Oturakçıibogil, "Yeni yılda hiç tatlı yemeyeceğim gibi bir hedef gerçekçi değildir. Gerçekçi olan, 'tatlı yeme sıklığımı düzenleyerek azaltacağım' şeklindedir. Zaten yılbaşı sofraları da genellikle çok çeşitlidir ve fazla karbonhidrat içerir. Bu nedenle eğlenceli bir gecenin ertesinde aşırı tüketim nedeniyle ciddi sıkıntılarla karşılaşmamak için sofradaki yiyecekler tadımlık olarak tüketilmelidir" dedi.

Özel günlerde ağır yemeklerle donatılmış sofralar kurulduğunu hatırlatan Oturakçıibogil, "Kızartmalı mezeler, hamur işleri, kırmızı et içeren yağlı yemekler, birden fazla tatlı çeşitleri ve az bir miktar salata. Oysa ki sofrada az yer kaplayan salatayı artırmak, kızartmalı ve yağlı yemeklerin yerine zeytinyağlı sebze yemeği koymak, közlenmiş sebzelerden oluşan bir meze yerine ise humus veya fava gibi baklagil içerikli mezelerin olması sofraların yağ ve karbonhidrat yükünü azaltacaktır" diye konuştu.