Aşk: En güçlü ağrı kesici! Bakın nasıl şifa veriyormuş...

Bilim insanları yaptıkları bir araştırma ile aşkın kimyasını çözdü. Araştırma, sevdikleri partnerlerinin fotoğraflarına bakan katılımcıların, ağrı düzeylerinde belirgin bir azalma olduğunu ortaya çıkardı. Bu da aşkın en güçlü ağrı kesici olduğunu kanıtlar nitelikte.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 14.02.2025 09:43 PAYLAŞ ABONE OL

14 Şubat Sevgiler Günü. Aşkın güçlü bir duygu olduğunu belirten, Psikiyatri Uzmanı Dr. Mert Sinan Bingöl, aşkın kimyası ile fiziksel ve ruhsal sağlığa etkileri hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Tutkulu bir aşk sürecinin, kişinin hem ruh halini hem de fizyolojik durumunu doğrudan etkilediğine dikkat çeken Bingöl, "Tek bir dokunuş, tek bir öpücük, tek bir sarılma; dopamin, oksitosin, endorfin gibi hormonların daha fazla salgılanmasını sağlayarak, vücuda zindelik getirir" dedi.

KALBİ KÜT KÜT ATTIRIR

Aşkın ilk etkiyi kalpte yaptığını söyleyen Bingöl, "Kalbi küt küt attırır ve kişinin içini titretir. Bağışıklığı güçlendirir, kan basıncını düşürür ve stresin azalmasına katkı sağlar" dedi. Araştırmaların, romantik partnerlerinin fotoğraflarına bakan katılımcıların, ağrı düzeylerinde belirgin bir azalma olduğunu gösterdiğini söyleyen Bingöl, şunlara dikkat çekti: "Bu bulgu; aşkın, beyinde endorfin ve benzer hormonları salgılatarak, ağrı algısını azalttığı ve güven hissi verdiği şeklinde yorumlanmıştır. Bu araştırmalar, aşkın iyileştirici gücünün bilimsel bir temeli olarak gösterilmiştir. Ancak, çoğu zaman iyileştirici olsa da bazı durumlarda duygusal zorluklara da neden olabilir."