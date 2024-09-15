Atlı Türkler Fransa’da marşımızı okuttu! "Tüm rakiplerimize 'Türkler geliyor' dedirttirdik"





BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DENEYİMDİ

Ceylin Bahar Cantimur / Avrupa üçüncüsü: Fransa benim için çok büyük bir deneyimdi, ilk defa Türk Milli Takımı olarak ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşadım. Üç yıldır atlı okçuluk yapıyorum, geçen yıl Türkiye'de minikler kategorisinde de 6 madalya kazandım milli takıma girdikten sonra Fransa'da yapılacak olan Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışmaları'na katılmak için seçildim ve üç ay boyunca Fransa'da yapılacak yarışlara hazırlandık. Bu spora at binmeyi çok sevdiğim için 9 yaşında başladım ve daha sonra atlı okçu olabileceğime karar verdim. Fransa'da milli takım sporcusu olarak ülkemizi temsil etmekten büyük gurur duydum. Gitmeden önce birazcık stresliydik çünkü tanımadığımız atlar ile yarışacaktık. Ama oraya gidip ortamı gördükten sonra ve atlarımız ile çalışma yaptıktan sonra stres olacağımız ve heyecanlandığımız bir durum olmadığını gördük ve rahat bir şekilde yarışmalara katıldık. Hobi olarak başladığım atlı okçuluk sevgimin bu kadar ileri gideceğini tahmin etmemiştim. Atlı okçuluk Türklerin geleneksel sporudur. Biz bu sporu geleneksel olarak kullanılan ok, yay ve kıyafetlerle bu geleneğimizi gelecek nesillere taşımayı arzu ediyoruz. Ben de kendi yaşıtlarıma örnek olmak istiyorum.