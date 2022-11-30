Aura / Contemporary Turkish Art Sergisi 3 Aralık’ta açılıyor!

Resim ve enstalasyon olmak üzere toplam 84 eserin yer alacağı sergiye sanatçı olarak Ahmet ÖZEL, Bahar KOCAMAN, Bahri GENÇ, Berna ERKÜN, Engin BEYAZ, Erhan LANPİR, Erkan ÖZDİLEK, Feride BİNİCİOĞLU, Figen BATI, Hülya YAZICI, Kerim KILIÇARSLAN, Korkut TİRYAKİ, Mehtap ÖZDEMİR, Müfit İŞLER, Nur ÖZALP, Ruşen Eşref YILMAZ, Sabahat ÇIKINTAŞ, Şeniz AKSOY katılıyor.
Hollanda Pulchri Studio Art Center'da gerçekleşecek olan sergi, geçmişi uzun yıllara dayanan Türk-Hollanda kültürel ilişkilerine çağdaş sanat üzerinden bir ivme kazandırarak, iki ülke arasındaki dostluk köprüsünü güçlendirmeyi hedefliyor.
Aura/ Contemporary Turkish Art, dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara karşın, sanatın etkin diliyle 'dostluk' ve 'barış' söylemine vurgu yaparak, ülkeler arasındaki sınırları ortadan kaldırmayı, amaçlıyor.