Aura / Contemporary Turkish Art Sergisi 3 Aralık'ta açılıyor!

Türk Çağdaş Sanatını tanıtmak amacı ile düzenlenen Aura/ Contemporary Turkish Art sergisi, Hollanda’nın Den Haag (Lahey) kentinde yer alan Pulchri Studio Sanat Merkezi’nde 3 Aralık’ta açılıyor. 1 Ocak 2023’e kadar açık kalacak sergiye, yaşayan ve eserleriyle öne çıkan 18 Çağdaş Türk sanatçısı katılıyor. Bağımsız Sanat Vakfı’nın organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan serginin kordinatörlüğünü Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı, küratörlüğünü Ahmet Özel üstleniyor.

Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 11:44 PAYLAŞ ABONE OL

Resim ve enstalasyon olmak üzere toplam 84 eserin yer alacağı sergiye sanatçı olarak Ahmet ÖZEL, Bahar KOCAMAN, Bahri GENÇ, Berna ERKÜN, Engin BEYAZ, Erhan LANPİR, Erkan ÖZDİLEK, Feride BİNİCİOĞLU, Figen BATI, Hülya YAZICI, Kerim KILIÇARSLAN, Korkut TİRYAKİ, Mehtap ÖZDEMİR, Müfit İŞLER, Nur ÖZALP, Ruşen Eşref YILMAZ, Sabahat ÇIKINTAŞ, Şeniz AKSOY katılıyor.

Hollanda Pulchri Studio Art Center'da gerçekleşecek olan sergi, geçmişi uzun yıllara dayanan Türk-Hollanda kültürel ilişkilerine çağdaş sanat üzerinden bir ivme kazandırarak, iki ülke arasındaki dostluk köprüsünü güçlendirmeyi hedefliyor.