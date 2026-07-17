Avrupa ve Orta Doğu’dan hekimler akın ediyor! Türkiye robotik cerrahide dünyanın yeni eğitim üssü oluyor





YAPAY ZEKA VE ROBOTLAR CERRAHİYİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Önümüzdeki yıllarda yapay zekâ destekli sistemlerin cerrahinin ayrılmaz bir parçası haline geleceğini de belirten Prof. Dr. Balık, ameliyat öncesi görüntü analizlerinden ameliyat sırasında anatomik yapıların tanınmasına kadar birçok alanda yapay zekâdan yararlanılacağını söyledi. Ameliyat sonrası komplikasyon risklerinin önceden tahmin edilmesi ve cerrahların performanslarının objektif olarak değerlendirilmesinin de mümkün hale geleceğini ifade eden Prof. Dr. Balık, uzaktan robotik cerrahinin teknik olarak mümkün olduğunu ancak bunun yaygınlaşabilmesi için güçlü iletişim altyapısı ve uluslararası hukuki düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu da söyledi.