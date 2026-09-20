Ay çekirdeği sevenler bu tarife bayılacak! İncecik açılıyor, fırında çıtır çıtır oluyor

BESİN DEĞERLERİ

100 gr ay çekirdeği: 584 kcal

1 avuç (36 g) ay çekirdeği: 210 kcal

1 orta boy kâse (yaklaşık 150 g) ay çekirdeği: 876 kcal Ay çekirdeğinin ihtiva ettiği E vitamini ve folat bir yetişkinin günlük ihtiyaç duyduğu E vitamini ihtiyacını karşılar. Ay çekirdeğinin toplam kalorisinin yüzde 75'i yağlardan ileri gelir; ancak bu yağlar kalp sağlığını koruyan esansiyel yağlardır. İçeriğindeki doğmuş yağ miktarı düşük olduğu için kolesterol içermez. İçerdiği yüksek düzeydeki fitosterol kolesterolü dengeler. Her gün yarım avuç kadar tüketilen ay çekirdeği, bir yetişkinin günlük magnezyum ihtiyacının yarısını karşılar. Güçlü bir antioksidan olarak gösterilen ay çekirdeği selenyum içerir. Yapılan araştırmalarda selenyumun vücuttaki kızarıklık ve şişkinliği azalttığı, hasar gören hücrelerin DNA onarımına yardımcı olduğu saptanmıştır. Ayrıca: Ay çekirdeği yüksek protein içeren ve besleyiciliği yüksek bir atıştırmalık olmakla birlikte pek çok önemli vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Ay çekirdeğinin besin değerlerini tek başına üzerinde toplayabilen çok az besin çeşidi vardır. Bir insan dağ başında yaşayacak olsa ve tek bir besin seçmek zorunda kalsa, ay çekirdeğini seçerek vücudunun temel ihtiyaçlarının büyük kısmını karşılayabilir.