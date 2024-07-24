Aynı gün doğdu, aynı gün ameliyat oldular! Sadece genetikleri değil kaderleri de ortak





"KARDEŞİMLE AYNI ACILARI ÇEKİYORUZ"

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Furkan Şeker, kardeşiyle aynı acıları çektiğini ifade ederek, "Arkadaşlarımla futbol oynarken birden ayağım kıt etti ve adalem koptu. Biraz öyle idare ettim. Yaza da ameliyat için gün almıştık. Kardeşimin ön çapraz bağı ise 5-6 sene önce okulumuzun halı sahasında futbol oynarken koptu. Benim adalem de kopunca aynı anda ameliyat olmak istedik. Kardeşimle aynı acıları çekiyoruz, empati kuruyoruz, garip bir durum. Top oynamaya daha devam etmem çünkü ameliyattan sonra bayağı ağrılarım oldu. Ameliyatın acısı kopma anının acısından daha fazla" dedi.



KÜÇÜKKEN DE BENZER OLAYLAR YAŞADILAR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Orhan Şeker ise, bu durumların tesadüf olmadığını söyleyerek, "Halı sahada futbol oynarken bir anda oldu, oyuna kendimi kaptırmışım. Kardeşim de ameliyat oldu. Buna benzer küçükken bazı olaylar da olmuştu. O düşmüştü kaşından yaralanmıştı ve dikiş atılmıştı. Ardından kısa bir süre sonra hemen hemen aynı yerden benim kaşım yaralandı ve dikiş atılmıştı. Yaşadıklarımıza tesadüf diyorduk ama bundan sonra da fazla inanamıyoruz tesadüflere. Bu acıdan sonra futbola devam etmem biraz zor. Üniversite sınavında bile aramızda üç puan vardı. Yani o derece benzer şeyler" diye konuştu.