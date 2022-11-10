B12 vitamin eksikliğinin ilk belirtisi ortaya çıktı! Önemsemediğinde bu zihinsel hastalığa neden oluyor…

B12 vitamin eksikliği belirtileri arasında, halüsinasyonlar ve sanrılar olduğu ortaya çıktı. Sağlıklı bir yaşam için vitamin ve mineral yönünden eksiklik hissetmemek gerekiyor. Vitamin ve mineral eksikliği giderilmediğinde birçok kronik hastalığı beraberinde getirerek adeta hayati tehlike yaratıyor.