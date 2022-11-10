B12 vitamin eksikliğinin ilk belirtisi ortaya çıktı! Önemsemediğinde bu zihinsel hastalığa neden oluyor…

B12 vitamin eksikliği belirtileri arasında, halüsinasyonlar ve sanrılar olduğu ortaya çıktı. Sağlıklı bir yaşam için vitamin ve mineral yönünden eksiklik hissetmemek gerekiyor. Vitamin ve mineral eksikliği giderilmediğinde birçok kronik hastalığı beraberinde getirerek adeta hayati tehlike yaratıyor.
B12 vitamini; et, balık ve peynir gibi birçok hayvansal gıdalarla karşılanabiliyor. B12 vitamini, vücutta DNA ve kırmızı kan hücrelerinin yapılmasını sağlar. Vücutta oksijen taşımakla görevli olan kırmızı kan hücrelerinin yapımını sağlayan B12 vitamini, bu sayede anemiyi önlemiş olur.
B12 vitamin eksikliği, yorgunluk ve halsizlik gibi günlük hayatı etkileyen şikayetlerle ortaya çıkıyor.
B12 vitamin eksikliği belirtileri şöyle sıralanıyor;
Annals of Long-Term Care'de doktorlar Samia Sabeen ve Suzanne Holroyd tarafından yayınlanan tıbbi makalede, B12 eksikliği olan hastalarda psikoz vakalar görüldüğü belirtildi. B12 vitamin eksikliği durumunda akut başlangıçlı kronik psikozla ilgili çok sayıda vaka raporlandı.
B12 vitamin eksikliğine bağlı psikoz yaşayan iki hasta incelendi. B12 vitamini takviyesi ile psikoz iki ayda düzeldi ve nörolojik semptomlarda da kısmi iyileşme oldu.
B12 vitamin eksikliğini önlemek için mutlaka B12 vitamini içeren gıdalar tüketmelisiniz. B12 eksikliği konusunda bir uzmana danışarak takviye kullanabilirsiniz.