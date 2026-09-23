Bacak ağrısı sandığınız şey damar hastalığı çıkabilir! Özellikle bu şekilde belirti veriyorsa...

AĞRININ TARİFİ; YANMA, BATMA VE YOĞUN SIZI

İstirahat ağrısının özellikle ayak ve parmaklarda hissedilebildiğini belirten Doç. Dr. Güngören, bazı hastaların ağrıyı yanma, batma veya yoğun sızlama şeklinde tarif ettiğini söyleyerek, "Dolaşım bozukluğu yalnızca ağrı ile kendini göstermeyebilir. Ayaklarda ve bacaklarda meydana gelen bazı fiziksel değişiklikler de damar hastalığı açısından uyarıcı olabilir" dedi. Doç. Dr. Güngören, dikkat edilmesi gereken belirtileri şöyle sıraladı:

■ Dinlenme veya gece saatlerinde ortaya çıkan ayak ve parmak ağrısı

■ Ayaklarda yanma veya soğukluk hissi

■ Yürürken belirli bir mesafe sonrasında başlayan ve dinlenince geçen baldır ağrısı

■ Ayak veya bacaklarda renk değişikliği

■ Ayak parmaklarında morarma ya da mavimsi görünüm

■ Ayak derisinde incelme veya parlaklaşma

■ Bacak ve ayaklarda kıllanmanın azalması

■ Ayaklarda geç iyileşen yara veya ülser oluşması.