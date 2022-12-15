Bağırsak kanserinin ilk belirtisi! Tuvalete gittiğinizde bu durumu yaşıyorsanız…

Kalın bağırsak, su ve atık maddeleri içine alarak dışkıya dönüştüren tüp benzeri bir organdır. Hastalık genellikle, kalın bağırsağın duvarında polip adı verilen iyi huylu yumrular şeklinde başlıyor. Polipler küçük olduğunda, semptomlara neden olma olasılığı düşük oluyor. Bu nedenle, poliplerin erken dönemde kansere dönüşmeden tespit edilmesi için düzenli olarak taramadan geçmek gerekiyor.
POLİPLER BÜYÜYEREK KANSERE DÖNÜŞÜYOR
Polipler büyüyerek kansere dönüşmeye başladığında, kalın bağırsakta hasar meydana geliyor. Bu durum tuvalete gidildiğinde farklı durumlarla karşılaşmaya neden oluyor.
İLK BELİRTİ TUVALETTE GÖRÜLEN BU DEĞİŞİKLİK...
Regional Cancer Care Associates'e [RCCA] göre, "Kolon kanseri hastaları, bağırsak hareketlerinin sıklığında değişiklik yaşadığını belirtiyor." Buna göre, en sık karşılaşılan problemlerin başında, ishal ve kabızlık geliyor. Kabızlık, kolon kanserinin bağırsağı daraltmasına bağlı olarak ortaya çıkıyor ve bu da dışkının geçmesini engelliyor. Bağırsak tıkanıklığı olarak adlandırılan bu durum, günlük hayatı da etkiliyor. İshal, organın tıkanmasının neden olduğu bağırsakta sıvı taşması nedeniyle oluşuyor.
İSHAL VE KABIZLIK SORUNU YAŞIYORSANIZ...
İshal ve kabızlık başka rahatsızlıkların da belirtileridir ancak genellikle kolon kanseriyle ilişkilendiriliyor. Yaygın virüs ve bakteriler de bağırsaklarda kabızlık ve ishal şikayetlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.
NHS'ye göre ishal genellikle, salmonella veya kusma böceği olarak da bilinen norovirüs ve rotavirüs gibi virüslerin neden olabileceği bir gastroenterit semptomudur.
TÜMÖR HIZLA BÜYÜYEBİLİR
Zamanla kötüleşen herhangi bir olağandışı bağırsak hareketi yaşarsanız, bunu doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. Bununla birlikte, sizi çok daha hızlı alarma geçirebilecek ve tıbbi müdahale gerektirebilecek bazı bağırsak semptomları vardır
RRCA şöyle açıklıyor: "Pek çok hastayı tıbbi yardım aramaya sevk eden en önemli semptomlardan biri, dışkıda aniden kan görülmesidir." Kan, bağırsak kanserinden zarar görebilen rektumunuzdan gelir. Bağırsak kanseri genellikle kolon veya kolorektal kanser olarak bilinir, çünkü tümör rektumu veya kolonu da etkileyebilir. Ancak çoğu durumda dışkıda kan görülmesi hemoroid (basur) belirtisidir.
BU BELİRTİLERE DİKKAT...
Dışkınızdaki değişikliklerin yanı sıra, bağırsak kanseri diğer kanserlerin belirtilerine benzer başka belirtilere de neden olabilir. İstenmeyen kilo kaybı ve yorgunluk genellikle bağırsak kanserinin habercisidir. RCCA, pek çok insanın yorgunluğunu strese bağladığını oysa asıl sorunun çok daha ciddi olduğunu vurguluyor.
Bağırsak kanseri riskinizi artıran birçok faktör vardır. Bağırsak kanseri olan kişilerin çoğu 50 yaşın üzerindedir, ancak her yaşta herkes bu hastalığa yakalanabilir.
KANSERE YAKALANMAMAK İÇİN MUTLAKA...
Mayo Clinic, "Kolon kanseri ve rektal kanser, lif açısından düşük, yağ ve kalori açısından yüksek olan tipik bir diyetle ilişkili olabilir" diyor.
Sağlıklı ve dengeli beslenerek, sigarayı bırakarak, haftanın çoğu gününde egzersiz yaparak, sağlıklı bir vücut ağırlığını koruyarak ve alkolden uzak durarak kansere yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz.