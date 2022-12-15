Bağırsak kanserinin ilk belirtisi! Tuvalete gittiğinizde bu durumu yaşıyorsanız…

İSHAL VE KABIZLIK SORUNU YAŞIYORSANIZ... İshal ve kabızlık başka rahatsızlıkların da belirtileridir ancak genellikle kolon kanseriyle ilişkilendiriliyor. Yaygın virüs ve bakteriler de bağırsaklarda kabızlık ve ishal şikayetlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. NHS'ye göre ishal genellikle, salmonella veya kusma böceği olarak da bilinen norovirüs ve rotavirüs gibi virüslerin neden olabileceği bir gastroenterit semptomudur.

TÜMÖR HIZLA BÜYÜYEBİLİR Zamanla kötüleşen herhangi bir olağandışı bağırsak hareketi yaşarsanız, bunu doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. Bununla birlikte, sizi çok daha hızlı alarma geçirebilecek ve tıbbi müdahale gerektirebilecek bazı bağırsak semptomları vardır RRCA şöyle açıklıyor: "Pek çok hastayı tıbbi yardım aramaya sevk eden en önemli semptomlardan biri, dışkıda aniden kan görülmesidir." Kan, bağırsak kanserinden zarar görebilen rektumunuzdan gelir. Bağırsak kanseri genellikle kolon veya kolorektal kanser olarak bilinir, çünkü tümör rektumu veya kolonu da etkileyebilir. Ancak çoğu durumda dışkıda kan görülmesi hemoroid (basur) belirtisidir.