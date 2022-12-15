Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:28
Kalın bağırsak kanserinde tarama yaşı 50'den 45'e düştü | Video 15.12.2022 | 15:02
06:51
Sosyal hayatla iç içe bir sağlık kampüsü | Video 28.11.2022 | 09:41
02:54
05:00
04:03
00:41
Bu besinler diyetisyenlerin gözdesi! İşte yağ yakan besinler | Video 05.09.2022 | 14:49
00:50
Kan şekeri neden yükselir? Nelere dikkat etmek gerekir? | Video 05.09.2022 | 11:46
04:51
00:43
Muzun faydaları saymakla bitmiyor | Video 04.09.2022 | 10:37
04:44
Uzman isim uyardı! "Karaciğerin düşmanı antibiyotik" | Video 31.08.2022 | 09:58
03:10
Prof. Dr. Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı | Video 31.08.2022 | 08:41
00:47
04:43
Uzman isim uyardı! "Bilinçsizce su tüketimi ölüme sebep olabilir" | Video 30.08.2022 | 14:45
00:41
Gizli C vitamini kaynağı "Sumak" | Video 29.08.2022 | 15:42
00:41
12:31
04:54
12:31
Prof. Dr. Ender Dulundu kanserle ilgili merak edilenleri anlattı | Video 19.08.2022 | 15:47
06:32
Dikkat! Bu yiyecekler Alzheimer riskini yüzde 44 artırıyor | Video 10.08.2022 | 11:09
Kalın bağırsak kanserinin 50 yaş öncesinde görülme oranının son yıllarda 2 kat arttığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, Amerikan Gastroenteroloji Derneği’nin yaptığı çalışmaya dikkat çekti. Prof. Dr. Kayaalp, çalışmaya göre tarama yaşının 50'den 45’e düşürüldüğünü belirtti.