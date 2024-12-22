Bağışıklığı çelik gibi yapan o besin! Doğal bir ilaç görevi görüyor...

Hava bir soğuk, bir yağışlı, bir güneşli. Ani ısı değişimleri hastalıklara da davetiye çıkarıyor. İklim değişiklikleri, kış günlerinin de rotasını değiştirirken, vücudun da dengesini bozabiliyor. Peki, durum böyle olunca vücudumuzu nasıl demir gibi güçlü tutacağız?

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 22.12.2024 11:47 PAYLAŞ ABONE OL

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda görülen iklim değişiklikleri, alışık olmadığımız değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Şiddetli rüzgar, soğuk hava, aynı gün içinde yerini sıcak ve nemli havaya da bırakabiliyor. Mevsimler bu kadar öngörülemez olunca kişilerin kendini koruması da gittikçe zorlaşıyor ve bu ani ısı değişimleri hastalıklara eskisinden daha çok neden oluyor. Bu kapsamda Dahiliye Uzmanı Dr. İrem Özçelik, mevsim normallerinin üzerinde yaşanan günlerin vücudumuzdaki etkilerini değerlendirdi ve önerilerde bulundu...





HAZIRLIKSIZ YAKALIYOR

Sağlıklı bir kişide görülmesi gereken ortalama vücut ısısının 36,5-37 derece olduğunu belirten Uzm. Dr. Özçelik, şöyle dedi: "Hava şartlarında ani değişimler meydana geldiğinde, hissedilen rüzgar ve soğuk, vücudumuzu hazırlıksız yakalayarak; bağışıklık sistemimizin zayıflamasına neden olmaktadır. Direncin düştüğü bu zayıf dönemde hastalıklara yakalanmak da kaçınılmaz hale gelebilmektedir." Bu dönemde tüketilecek doğru gıdaların metabolizmanın güçlenmesine yardımcı olacağını belirten Uzm. Dr. Özçelik, "Bu gıdalar, hastalıklara karşı kalkan oluşturabilmektedir. Gün içinde yeşil ve sarı meyveleri tüketmek C vitamini açısından zengin bir beslenme sağlayacaktır. Özellikle boğazda duyulan hassasiyet ya da öksürüğe bu meyveler oldukça faydalı olabilmektedir" diye konuştu.

