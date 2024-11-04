Bağışıklığı çelik gibi yapmanın 8 yolu! Kış boyunca hasta olmayacaksınız...

Mevsim değişiklikleri, vücudumuzun enerji dengesi ve metabolik faaliyetleri üzerinde önemli etkilere sahip. Kış aylarında düşen sıcaklık ve azalan gün ışığı, metabolizmanın yavaşlamasına ve bağışıklık sistemimizin zayıflamasına neden olabilir. Ancak doğru beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarıyla metabolizmanızı kışa hazırlayabilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Beste Mum, bu konuda dikkat etmeniz gereken noktalar hakkında bilgi verdi...