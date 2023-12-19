Bağışıklığı güçlendirmenin en etkili yolu...

İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, "Soğuk hava, genellikle insanların kapalı alanlarda bir araya gelmesine ve enfeksiyonların daha hızlı yayılmasına neden olabilir. Bu durumda, soğuk hava bağışıklık sistemini doğrudan etkilemez, ancak enfeksiyon riskini artırabilir. Kış aylarında daha az güneş ışığına maruz kalma, D vitamini eksikliğine ve dolayısıyla bağışıklık sistemi zayıflığına neden olabilir. Soğuk hava, genellikle hava kuruluğuna neden olabilir. Kuru hava, solunum yollarındaki mukozanın kurumasına ve bu da virüs ve bakterilere karşı savunma mekanizmalarını zorlaştırabilir. Solunum yollarının kuruması, solunum yolu enfeksiyonlarına daha duyarlı olmanıza neden olabilir" diye konuştu. Havaların soğuması ve bağışıklık sistemi arasındaki ilişkinin karmaşık ve bireyden bireye farklılık gösteren bir durum olduğunu dile getiren Dr. Kaplan, kış aylarında bağışıklık sistemini destekleyen önerilerini şöyle sıraladı:

HER GECE 7-9 SAAT UYUYUN

"Sağlıklı beslenmeye çalışın. Meyve ve sebze tüketin, çeşitli renklerden seçim yaparak farklı besinleri alın. Protein açısından zengin gıdaları (tavuk, balık, fasulye, nohut, mercimek gibi) dahil edin. Yoğurt gibi probiyotik içeren gıdaları tüketerek bağırsak sağlığınızı destekleyin. Günde en az 8 su bardağı su içmek, vücut fonksiyonlarını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Her gece 7-9 saat arasında uyumaya özen gösterin. Uyku, bağışıklık sistemini destekleyen önemli bir faktördür.

HAFTADA EN AZ 150 DAKİKA EGZERSİZ

Stres yönetimine dikkat edin. Yoga, meditasyon, derin nefes almak gibi stresle başa çıkma tekniklerini uygulayın. Kronik stres, bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz veya haftada en az 75 dakika yoğun egzersiz yapın. Düzenli egzersiz, bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ellerinizi düzenli olarak yıkayın. İnsanlarla temas ettiğiniz yüzeyleri temiz tutun.

Gerekli aşıları yaptırın ve düzenli olarak güncelleyin. Düzenli sağlık kontrolünden geçin ve sağlık profesyonelleri tarafından önerilen testleri yaptırın. C vitamini, D vitamini, çinko gibi bağışıklık sistemini destekleyen vitamin ve mineralleri yeterli miktarda alın."