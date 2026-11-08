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Bağışıklığın anahtarı bağırsaklarda! Uzmanından önemli beslenme önerisi

Fonksiyonel tıpta beslenmede amaç, yalnızca şikâyeti bastırmak değil, bağırsak ekosistemini etkileyen beslenme ve yaşam tarzı etkenlerini birlikte değerlendirmek. Bunun için bağırsak mikrobiyotası çok önemli. Fonksiyonel beslenmede sebze, meyve, baklagil, tam tahıl, kuruyemiş, zeytinyağı ve yoğurt sofralardan eksik edilmemeli

7. Fonksiyonel Tıp Kongresi'nde Fonksiyonel Tıp Platformu Bilim Kurulu Üyesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Yeşim Temel Özcan ile bir araya geldim. Dyt. Özcan, sağlıklı beslenmenin, birçok hastalığı önlemede, bağışıklığı güçlendirmede ve yaşlılık sürecinde kaliteli bir hayat için önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Dyt. Özcan, "Sağlığın korunması, düzenli her besin grubundan kişinin ihtiyacı kadar alabilmesi esasına dayanır. Ve elbette bu sürdürülebilir olmalıdır. Anne karnından başlayan, çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık dahil hayatın her dönemi için tartışmasız öneme sahiptir. Beslenmede, bağırsak sağlığı, mikrobiyota ve diyetler mutlaka dikkate alınmalıdır" dedi.

SİNİR SİSTEMİYLE İLETİŞİM HALİNDE

Dyt. Özcan, beslenmede bağırsak sağlığının neden önemli olduğunu şöyle açıkladı: "Çünkü, bağırsak yalnızca sindirim organı değildir; bağışıklık sistemi, metabolizma ve sinir sistemiyle sürekli iletişim hâlindedir. Fonksiyonel beslenmede amacım, yalnızca şikâyeti bastırmak değil, bağırsak ekosistemini etkileyen beslenme ve yaşam tarzı etkenlerini birlikte değerlendirmektir. Bağırsak bariyeri, besin öğelerinin emilmesine izin verirken, istenmeyen maddelere karşı seçici bir sınır oluşturur. Mikrobiyota ise lifleri fermente ederek, yararlı metabolitler üretir, bağışıklık yanıtının düzenlenmesine katkı sağlar."