Bahçede buldu en yakın arkadaşı oldu! "Kendisi benimle kalmayı tercih etti"





"BAHÇEDE BULDUĞUM İÇİN İSMİNİ 'FINDIK' KOYDUM, OMZUMDA GEZİYOR"

Bahçede bulduğu için sincaba fındık ismini verdiğini ve omzunda taşıdığını dile getiren Emre Kışla, "Ben nereye gidersem geliyor, dışarıya da geliyor, şehir dışına çıktığımda da yanımda geliyor. Omzumda geziyor, benimle de her tarafa geliyor. Bakımı her hayvanın olduğu gibi bunun da zorluğu var ama benim için önemli değil. Sevgisi bana yetiyor. Fındık bahçesinde bulduğum ve fındığı çok sevdikleri için ismini fındık koydum. Bana ailem gibi yakın oldu, hep bakmayı düşünüyorum. O yüzden de bırakmayı düşünmüyorum. Zaten kendisi de benden ayrılmıyor. İnsanların tepkisi çok güzel, sevmek ve fotoğraf çektirmek istiyorlar. İnsanlar da mutlu oluyor, ben de mutlu oluyorum" ifadelerine yer verdi.