Bakanlıktan 691 bin öğrenci ve veliye psikososyal destek

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, deprem sonrası hem öğrenciler hem de velilerdeki olumsuz duyguların etkilerini azaltmak için büyük çaba sarf ettiklerini kaydetti. Özer, 'her şart altında eğitime devam' yaklaşımıyla deprem bölgesindeki illerde 418 psikososyal destek çadırı ve 88 hastane sınıfı kurulduğunu belirterek, görevli öğretmen ve psikolojik danışmanlar ile yürütülen çalışmalarda bugüne kadar toplam 691 bin 284 öğrenci ve veliye ulaşıldığını ifade etti.

Bu sayının 277 bin 599'unun velilerden, 258 bin 19'unun öğrencilerden oluştuğunu işaret eden Özer, diğer taraftan 71 ilde de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere psikososyal destek kapsamında 'deprem psikoeğitim programı' uygulanacağını hatırlattı.