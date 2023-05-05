Bakteri bombardımanına dikkat! Bu şişeler tuvaletten 40.000 kat fazla bakteriye sahip

Peki bu kadar bakteriye temas etmemek için "steril" bir su şişesine nasıl ulaşabilirsiniz?

Uzmanlar, yalnızca su bile içseniz "her kullanımdan sonra" mutlaka şişeleri yıkamanızı, mümkünse bulaşık makinesinde veya sıcak su ve sabunla dezenfekte etmeniz gerektiğini büstüne basarak vurguluyor.