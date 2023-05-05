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Bakteri bombardımanına dikkat! Bu şişeler tuvaletten 40.000 kat fazla bakteriye sahip

Su şişeleri, “tuvaletten 40.000 kat daha fazla bakteri” barındırıyor! Su tüketiminin ne kadar hayati olduğunu bilmeyenimiz yok. Ama suyu nasıl içtiğimize dair ayrıntıya çok da takılmıyoruz.

Giriş Tarihi: 05.05.2023 14:32
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Bakteri bombardımanına dikkat! Bu şişeler tuvaletten 40.000 kat fazla bakteriye sahip

Yeniden kullanılabilir su şişeleri, plastik atık birikimini tek kullanımlık şişelere oranla çok daha fazla azaltıyor. Ama kullanım esnasında basit bir noktayı atlamamak gerekiyor.

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"Nasılsa yalnızca ben kullanıyorum" diyerek yıkama sıklığını azaltmanız, bu "sağlıklı şişeleri" klozet oturaklarından daha "bakterili" hale getiriyor!

Water Filter Guru adlı bir su kalitesi analiz şirketinin yaptığı araştırmaya göre; su şişeleri, ortalama bir klozet oturaklarından 40.000 kat daha fazla su bakteri taşıyor olabilir.

Üstelik araştırma sonucu bununla da kalmıyor, basit bir yıkama işleminden sonra bu su şişelerinin evcil hayvanların mama kabından 14 kat, bir bilgisayar faresinden 5 kat daha fazla bakteri bulundurabileceğini gösteriyor.

Peki bu kadar bakteriye temas etmemek için "steril" bir su şişesine nasıl ulaşabilirsiniz?

Uzmanlar, yalnızca su bile içseniz "her kullanımdan sonra" mutlaka şişeleri yıkamanızı, mümkünse bulaşık makinesinde veya sıcak su ve sabunla dezenfekte etmeniz gerektiğini büstüne basarak vurguluyor.

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