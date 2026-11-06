Bal ve tereyağını buluşturan 4 geleneksel lezzet! Aralarında yumurta bile var

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yağlı ballı lezzetler var. Tatlıların en kolayı, en basiti ve en doğalı olan bu tarifler tamamen gezip gördüğüm köylerde bizzat deneyip tadına doyamadığım lezzetler. Hem yapımları çok basit, hem de güzel bir tereyağı ve güzel bir bal ile lezzetleri zirveye ulaşıyor. 'Yağlı ballı yumurta mı olur?' dediğinizi duyuyor gibiyim. Ben bu yumurtayı bizzat Tokat'ta yedim ve gerçekten tadı o kadar nefisti ki sizlerle paylaşmadan edemedim. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilkaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.