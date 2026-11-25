Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün balık sofralarına alternatif bir bakış açısı getiriyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Gönderdiğiniz tarifleri tek tek deniyorum. İdilika yorumu ile zaman içinde yine sizlerle paylaşacağım. Deneyimlerinizi ve yorumlarınızı gönderirseniz çok sevinirim. Bana, idilikaninmutfagi@ sabah. com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile sevgi ve selamlarımla...