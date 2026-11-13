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Banyo dolabında asla bulunmaması gereken 5 eşya! Nem ve ısı onları mahvediyor

Banyo dolapları her ne kadar kullanışlı bir saklama alanı gibi görünse de yüksek nem ve sıcaklık bazı eşyaların ömrünü kısaltabiliyor. Uzmanlar, ilaçlardan makyaj malzemelerine kadar banyoda tutulmaması gereken 5 eşya konusunda uyarıyor.

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MERVE AYKAŞ
MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 13.11.2026 15:53
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Banyo dolabında asla bulunmaması gereken 5 eşya! Nem ve ısı onları mahvediyor

Banyo dolapları; cilt bakım ürünlerinden ilaçlara ve yedek tuvalet malzemelerine kadar pek çok eşya için pratik bir saklama alanı gibi görünse de, banyodaki sıcaklık ve yüksek nem oranı zaman içinde pek çok ürüne zarar verebilir.

Banyo dolabında asla bulunmaması gereken 5 eşya! Nem ve ısı onları mahvediyor

Uzmanlar, banyonun bu olumsuz koşulları nedeniyle bazı hassas eşyaların kesinlikle başka bir yerde saklanması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte banyo dolabında asla tutulmaması gereken o 5 eşya

Banyo dolabında asla bulunmaması gereken 5 eşya! Nem ve ısı onları mahvediyor

İLAÇLAR

Banyoların sahip olduğu ısı ve nem seviyesi, belirli ilaçların kimyasal yapısını etkileyerek etkinliklerini azaltabilir.

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Banyo dolabında asla bulunmaması gereken 5 eşya! Nem ve ısı onları mahvediyor

Özellikle tabletler ve kapsüller neme maruz kaldıklarında formlarını kaybedip bozulabilir. İlaçları serin ve kuru bir yerde saklamak, ayrıca ambalajlarının üzerindeki saklama talimatlarına uymak en doğru yaklaşımdır.

Banyo dolabında asla bulunmaması gereken 5 eşya! Nem ve ısı onları mahvediyor

MAKYAJ MALZEMELERİ

Makyaj malzemelerini rutubetli bir banyoda saklamak, yapılarını ve kalitelerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Banyo dolabında asla bulunmaması gereken 5 eşya! Nem ve ısı onları mahvediyor

Isı ve nem, belirli ürünlerin çok daha hızlı bozulmasına yol açarken, nemli koşullar makyaj fırçaları ile süngerlerinde bakteri üremesini tetikler.

Banyo dolabında asla bulunmaması gereken 5 eşya! Nem ve ısı onları mahvediyor

Makyaj malzemelerini serin, kuru ve nemsiz bir alanda muhafaza etmek gerekir.

Banyo dolabında asla bulunmaması gereken 5 eşya! Nem ve ısı onları mahvediyor

AHŞAP BAKIM ARAÇLARI

Ahşap taraklar ve fırçalar, nemli ortamlarda bırakıldıklarında havadaki suyu kolayca içine hapseder.

Banyo dolabında asla bulunmaması gereken 5 eşya! Nem ve ısı onları mahvediyor

Zamanla bu durum ahşabın çatlamasına veya küflenmesine neden olabilir. Bu tür kişisel bakım ürünlerini kullandıktan sonra tamamen kurumasını sağlamak ve iyi havalandırılan bir yerde saklamak en güvenlisidir.

Banyo dolabında asla bulunmaması gereken 5 eşya! Nem ve ısı onları mahvediyor

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

Saç düzleştiriciler, maşalar ve elektrikli tıraş makineleri nemli banyo ortamlarından kesinlikle uzak tutulmalıdır.

Banyo dolabında asla bulunmaması gereken 5 eşya! Nem ve ısı onları mahvediyor

Nem, özellikle suyun şarj portlarına veya hassas devre aralarına girmesi durumunda cihazların elektrikli bileşenlerine ciddi zararlar verebilir. Bu tür aletleri banyoda bırakmamak ve kaldırmadan önce tamamen kuru olduklarından emin olmak şarttır.

Banyo dolabında asla bulunmaması gereken 5 eşya! Nem ve ısı onları mahvediyor

DEĞERLİ TAKILAR

Yüzükleri, küpeleri ve kolyeleri banyo dolabında saklamak pratik gibi görünse de, banyodaki yüksek nem oranı belirli metallerin kararmasına ve parıltısını yitirmesine yol açabilir.

Banyo dolabında asla bulunmaması gereken 5 eşya! Nem ve ısı onları mahvediyor

Su buharı ve temizlik ürünleri narin takılara zarar verebileceğinden, yatak odasında yer alan kuru bir mücevher kutusu çok daha iyi bir alternatiftir.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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