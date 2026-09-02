Barbunyayı hiç böyle denemediniz! Birbirinden lezzetli 4 farklı tarif...

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün barbunya var. Barbunya deyince hemen hepimizin aklına pilakisi geliyor değil mi? Barbunyanın sofralarımızdaki rolünün zeytinyağlı olmasına o kadar alışığız ki, vitamin deposu olan bu sebzeyi başka şekilde tüketmek aklımıza gelmiyor. Ben bugün sizlere, barbunya salatası, yoğurtlu şahane bir barbunya mezesinin tarifini de hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz?