Baş ağrısı bu ölümcül hastalığın belirtisi olabilir! En riskli kişiler...

KİMLER DAHA YÜKSEK RİSK ALTINDA?

"Meningokok menenjiti' hastalığına herkes yakalanabilir ancak bazı çocuklar daha yüksek risk altındadır" diyen Uzm. Dr. Karadeniz, şunlara dikkat çekti:

● Bağışıklık sistemleri henüz tam gelişmediği için 1 yaş altı bebekler enfeksiyonlara karşı daha savunmasızdırlar.

● Özellikle 16-23 yaş arası bireyler, kapalı ve kalabalık ortamlarda (okul, yurt, askeri kışla gibi) yaşadıkları için risk altındadır.

● Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, orak hücre hastalığı, dalağı alınmış bireyler veya bağışıklık sistemini baskılayan durumlara sahip olanlar.

● Meningokok hastalığının yaygın olduğu bölgelerde, örneğin Sahra-altı Afrika'nın 'menenjit kuşağı' olarak bilinen bölgelerinde yaşayanlar.



ÇOCUKLARA NASIL BULAŞIYOR?

'Menİngokok bakterisi'nin, genellikle hasta veya taşıyıcı kişilerin solunum yoluyla salgıladığı damlacıklar aracılığıyla bulaştığını söyleyen Uzm. Dr. Karadeniz, şu uyarılarda bulundu: "Öksürme, hapşırma veya yakın temas sırasında bakteri bir kişiden diğerine geçebilir. Kapalı ve kalabalık ortamlarda, örneğin okullar, yurtlar veya askeri kışlalar gibi yerlerde bulaşma riski artar. Taşıyıcı olan kişiler, herhangi bir belirti göstermeden bakteriyi taşıyabilir ve yayabilirler."