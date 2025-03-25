Baş dönmesi deyip geçmeyin! Bakın hangi tehlikeli hastalığın sinyali...

"Baş dönmesi bir hastalık değil, bir belirtidir" diyen Kulak Burun Boğaz (KKB) Uzmanı Op. Dr. Tuğçe Türker Botanlıoğlu, "Genellikle denge kaybı, başın dönmesi hissi ve çevrenin etrafında dönüyormuş gibi algılanması şeklinde ortaya çıkıyor. Ciddi bir sağlık sorununun da belirtisi olabilir. Uzman bir hekime başvurulması için geç kalınmamalı" uyarısında bulundu.

ŞİDDETLİ OLABİLİR Baş dönmesinin farklı hastalıkların bir belirtisi olarak da ortaya çıkabileceğini söyleyen Op. Dr. Botanlıoğlu, "Kişinin yaşadığı bu durum, altında yatan nedenlere göre farklılık gösterir. Bazen kısa süreli ve geçici olabilirken, bazı durumlarda sürekli ve tekrarlayıcı olabilir. Kimi baş dönmeleri hafif seyirliyken, bazıları kişinin günlük yaşamını sürdüremeyeceği kadar şiddetli olabilir" dedi.

ÇOK YÖNLÜ İNCELENMELİ

Baş dönmesinin birçok nedeni olabileceğini belirten Op. Dr. Botanlıoğlu, en yaygın olanları ise şöyle sıraladı: "İç kulaktaki denge sisteminin bozulması, tansiyon problemleri, stres, yorgunluk, dehidrasyon ve bazı ilaçların yan etkileri olabilir. İç kulak iltihaplanmaları veya kristallerin yerinden oynaması gibi sorunlar, denge mekanizmasını etkileyerek, baş dönmesine yol açabilir. Beyinle ilgili bazı problemler, örneğin migren, tümörler, felç riski, multipl skleroz gibi nörolojik hastalıklar ve diyabet de baş dönmesine neden olabilir. Meniere hastalığı, vestibüler nörit gibi iç kulak hastalıkları da baş dönmesinin sık görülen nedenlerindendir. Bu nedenle baş dönmesi çok yönlü bir şekilde incelenmeli ve doğru tanı konulmalıdır."