Başarılı insanların sırrı! Her gün bu saatte uyanıyorlar...

Başarılı kişilerin güne enerjik başlamasının sırrı erken kalkmalarında saklı. Peki ama sağlıklı bir yaşam ve odaklanma için güne erken başlamanın önemini nedir? Uzmanlar, tavuk gibi erken yatılmalı, horoz gibi erken kalkılması gerektiğini, güne çay ve kahve yerine bir bardak su ile başlanmasını öneriyor.

Giriş Tarihi: 06.08.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:20 PAYLAŞ ABONE OL

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, güne erken başlamanın birçok insana imkansızmış gibi görünse de yaşam tarzı haline getirildiğinde sabahları daha enerjik uyanmanın mümkün olduğunu söyledi. Prof. Dr. Nevrez Koylan, sabahları güne enerjik başlamanın yollarını ise şöyle sıraladı:





GÜN DOĞUMU İLE UYANMAK

Uyanma zamanı ideal olarak gün doğumunu izleyen saatlerde olmalı. Yeterince dinlenmiş olmayan bir insanın günü de verimsiz ve gergin geçer. Yeterince dinlenmiş olunan bir saatte uyanmak en iyisidir. Eğer sabah çok erken kalkma zorunluluğu varsa, gece yatış saati de ona göre ayarlanmalı. Kısa bir zaman içinde vücudun biyolojik saati bu düzene uyum sağlar. Ancak hafta içi uyanma saatini hafta sonu da aynen devam ettirmek gerekir, yoksa biyolojik saat bozulur.