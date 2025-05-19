Basit bir alkış testiyle beyin tümörünü tespit ettiler! Eğer bu hareketi yapamıyorsanız...

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, basit bir el çırpma egzersiziyle ciddi bir nörolojik sorun olabileceğine dikkat çekiyor.
Char isimli bir kadın, üç yıldır beyin tümörüyle yaşayan erkek arkadaşı Lee ile birlikte bu egzersizi gösteren bir videoyu sosyal medyada paylaştı.
Videoda Char, egzersizin nasıl yapılacağını önce düzgün bir şekilde gösteriyor: Bir elini hızlıca çevirip diğer avuç içine her iki tarafıyla ritmik olarak vuruyor. Lee ise aynı hareketi yapmaya çalışırken tempoyu korumakta zorlanıyor ve bazen yavaşlıyor.
Char, "Eğer bunu yaparken Lee gibi görünüyorsanız, belki de bir kontrole gitmek isteyebilirsiniz" diyor.
Lee videoda, beyin ve omuriliği çevreleyen zar katmanlarında oluşan yavaş büyüyen bir tümör olan menenjiyom teşhisi aldığını açıklıyor. Char ise bu egzersizi ilk olarak bir doktorun videosunda gördüklerini ve Lee'nin hastalığını zaten bildiklerini belirtiyor.
Char, bu testin beyin tümörü teşhisinde kesin bir yöntem olmadığını vurgulayarak, "Sadece kötü bir koordinasyonunuz da olabilir. Ama ellerinizi bu şekilde hareket ettiremiyorsanız, kontrol ettirmeniz iyi olacaktır" ifadelerini kullanıyor.