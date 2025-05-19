Basit bir alkış testiyle beyin tümörünü tespit ettiler! Eğer bu hareketi yapamıyorsanız...

Char, "Eğer bunu yaparken Lee gibi görünüyorsanız, belki de bir kontrole gitmek isteyebilirsiniz" diyor.

Lee videoda, beyin ve omuriliği çevreleyen zar katmanlarında oluşan yavaş büyüyen bir tümör olan menenjiyom teşhisi aldığını açıklıyor. Char ise bu egzersizi ilk olarak bir doktorun videosunda gördüklerini ve Lee'nin hastalığını zaten bildiklerini belirtiyor.