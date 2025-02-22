Basit bir diş eti kanaması demeyin! Meğer öyle bir hastalığın sinyaliymiş ki...

TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLARA DİKKAT!

KAN hastalıklarının erken teşhisi için önemli ipuçları veren Prof. Dr. Sevindik, kansızlık dışında, kötü huylu habis hastalıkları düşündürebilecek belirtileri ise şöyle sıraladı: "Tekrarlayan enfeksiyonlar, kendiliğinden oluşan morarmalar ve diş eti kanamalarına dikkat edilmeli. Lenfoma gibi hastalıkların fark edilmesi için de boyun, koltuk altı ve kasık bölgesinde şişlikler hissettiğinizde mutlaka bir uzmana başvurun. Bu her zaman kötü bir hastalık olduğu anlamına gelmez, ancak ihmal edilmemesi gerekir."

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

TANI yöntemleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Sevindik, "İyi huylu hastalıklarda kan tahlili ve demir testleri genellikle yeterli olurken, kötü huylu hastalıklarda PET tomografisi ve kemik iliği biyopsisi gibi ileri tetkikler gerekebilir. Tedavideki son gelişmeler da artık rutin kemoterapinin ötesine geçildi. Lenfoma, miyelom ve lösemi tedavisinde hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapilerle hastalara umut verici sonuçlar sunuluyor. Örneğin, kronik miyeloid lösemi tedavisinde hastaların yaşam kalitesi artırılabiliyor" dedi.