Basit bir kızarıklık demeyin! Bu virüsün saldırısı altında olabilirsiniz...

Ciltte ağrı ve sıvı dolu kabarcıklara dönüşerek kırmızı döküntülere neden olan zona virüsüne karşı Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Makbule Dündar uyarılarda bulundu. Dr. Dündar, zona virüsünün vücutta yıllarca aktif kalabileceğini ve stres, yorgunluk gibi faktörlerin virüsü tetikleyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Erken tespit ve tedaviyle başarıyla kontrol altına alınabileceğini vurguladı.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:59 PAYLAŞ ABONE OL

Zona, suçiçeğine neden olan virüsün yeniden aktifleşmesiyle oluşan viral enfeksiyonların başında geliyor. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Makbule Dündar, son yıllarda sıkça karşılaşılan zona hastalığı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Dr. Dündar, stres, yorgunluk veya enfeksiyon gibi faktörler bu virüsün tekrar aktif hale gelmesine neden olabileceğinin altını çizdi.

ZONA'NIN BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ Hastalığın vücutta belli bölgelerde uyuşma ve karıncalanma hissiyle başladığını dile getiren Dr. Dündar, "Ardından şiddetli ağrı ve içi su dolu kabarcıklarla kendini gösterir. Zona'yı erken dönemde teşhis etmek oldukça önemlidir. Döküntüler ortaya çıktıktan sonraki ilk 3 gün içinde tedaviye başlanması, tedavi başarısını artıracaktır" dedi.