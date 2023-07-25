Bavyera prensesinin akıllara durgunluk veren hikayesi: Camdan bir piyano yuttu ve...

20'li yaşlarında ortaya çıkan ve cam yanılsaması olarak da bilinen bu durum, başta "The Glass Piano" olmak üzere birçok edebi esere ilham oldu. İşte Alexandra Amalie'nin hikayesi…

Alexandra, Bavyera Kralı I. Ludwig ve eşi Saxe-Hildburghausen Prensesi Therese'nin sekizinci çocuğu ve beşinci kızı olarak dünyaya geldi. En bilinen portresini ise babası bir galeri için yaptırmıştı.