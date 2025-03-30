Bayramda ağız tadıyla beslenmek için bilmeniz gereken 10 altın kural!



ÇAY VE KAHVEDE ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN

Bayram ziyaretlerinde çay ve kahve tüketiminin artabileceğine dikkat çeken Dyt. Bayraktar, "Ancak aşırı kafein tüketimi vücuttan su atımını artırır ve mide asidini yükseltebilir. Özellikle reflü, gastrit gibi mide problemleri olanların bu içecekleri sınırlaması gerekir. Rezene, papatya, melisa gibi bitki çaylarını tercih edilebilirsiniz. Bu çaylar aynı zamanda sindirimi de destekler. Kahve tüketimi de günlük 2 fincan ile sınırlandırılmalıdır" diye konuştu.

BOL SU İÇİN, GAZLI İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

Ramazan boyunca su tüketiminin genellikle iftar ve sahur saatleriyle sınırlı kaldığını hatırlatan Dyt. Bayraktar, "Bayramda ise gün boyu su tüketimine dikkat edilmelidir. Yeterli su içmemek, baş ağrısı, halsizlik ve sindirim problemlerine yol açabilir. Günlük en az 2-2.5 litre su tüketin. Şekerli ve gazlı içeceklerden kaçının. Çünkü, bu içecekler vücutta su kaybına neden olabilir. Maden suyu tüketin. Maden suyu, elektrolitleri dengeler ve şişkinliği azaltır" dedi.