Bazı insanların teri neden çok kötü kokar? Ardındaki neden çok başkaymış…

Terleme, ter bezleri tarafından sıvıların cildinizin yüzeyine salgılanmasıdır. İki tür ter bezi vardır: ekrin ve apokrin. Apokrin bezleri vücut kokusunun üretilmesinden sorumludur.
EKRİN BEZLERİ
Ekrin bezleri doğrudan cildinizin yüzeyine ter salgılar. Ter buharlaştıkça cildinizin serinlemesine ve vücut sıcaklığınızın düzenlenmesine yardımcı olur. Koku oluşturmaz. Fiziksel efor veya sıcak nedeniyle vücut ısınız yükseldiğinde, cildinizdeki terin buharlaşması serinletici bir etki yaratır. Ekrin bezleri avuç içleri ve ayak tabanları da dahil olmak üzere vücudunuzun çoğunu kaplar.
APOKRİN BEZLERİ
Apokrin bezleri saç köklerinize açılır. Saç kökleri, saçınızı cildinizde tutan tüp benzeri yapıdır. Bu bezler cildinizdeki bakterilerle temas ettiğinde koku alabilen ter üretir. Apokrin bezleri ergenliğe kadar çalışmaya başlamaz, bu nedenle küçük çocuklarda vücut kokusunu alamazsınız.
Terleme doğal bir vücut sürecidir ancak yediğimiz bazı yiyecekler, hijyen uygulamaları veya genetik nedeniyle ter cildinizle temas ettiğinde kötü bir kokuya sahip olabilir. Terleme miktarınızdaki değişiklikler veya vücut kokunuzun kokusu tıbbi bir durumun göstergesi olabilir.
KÖTÜ TER KOKUSUNA NE NEDEN OLUR?
Vücut kokusu, cildinizdeki bakteriler terle temas ettiğinde ortaya çıkar. Cildimiz doğal olarak bakterilerle kaplıdır. Terlediğimizde su, tuz ve yağ bu bakterilere karışarak kokuya neden olabilir. Koku kötü olabilir, iyi olabilir veya kokusuz olabilir. Yediğiniz yiyecekler, hormonlar veya ilaçlar gibi faktörler vücut kokusunu etkileyebilir. Hiperhidroz adı verilen bir durum kişinin aşırı terlemesine neden olur. Bu rahatsızlığa sahip kişiler çok fazla terledikleri için vücut kokusuna karşı daha duyarlı olabilirler, ancak avuç içi ve ayakların terlenmesinden en fazla rahatsızlığa neden olan genellikle ekrin ter bezleridir.
Her terlediğinizde, hoş olmayan bir vücut kokusu üretme ihtimaliniz vardır. Bazı insanlar kötü vücut kokusuna diğer insanlardan daha duyarlıdır.
Vücut kokusunu etkileyebilecek diğer faktörler şunlardır:
TER NEDEN KÖTÜ KOKAR?
Terinizin kötü kokmasının birkaç nedeni olabilir. Örneğin bazı ilaçlar, takviyeler veya gıdalar terinizin kötü kokmasına neden olabilir. Unutmayın, kokan şey terin kendisi değildir; cildinizdeki bakterilerin terle birleşimidir.
Çeşitli tıbbi durumlar ve hastalıklar, kişinin olağan vücut kokusundaki değişikliklerle ilişkilidir:
Diyabetiniz varsa, vücut kokusundaki değişiklik diyabetle ilişkili ketoasidozun bir işareti olabilir. Yüksek keton seviyeleri kanınızın asidik olmasına ve vücut kokunuzun meyvemsi olmasına neden olur. Karaciğer veya böbrek hastalığı durumunda, vücudunuzdaki toksin birikmesi nedeniyle kokunuz çamaşır suyuna benzer bir koku yayabilir.
KÖTÜ KOKUYU TEDAVİ ETMENİN DOĞAL YOLLARI
Koltuk altı vücut kokusunu tedavi etmek için daha doğal bir yaklaşım istiyorsanız işe yarayan seçenekler olabilir.
Karbonat: Karbonat ve su kullanarak bir macun yapın. Macunu koltuk altlarınıza uygulayın ve kurumasını bekleyin. Karbonat cildinizdeki asidi dengeler ve kokuları azaltır.
Yeşil çay: Yeşil çay poşetlerini ılık suya koyun. Islatılmış çay poşetlerini günde birkaç dakika koltuk altlarınıza yerleştirin. Yeşil çay gözeneklerinizi tıkamaya ve terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilir.
Elma sirkesi: Elma sirkesini bir sprey şişesinde az miktarda suyla karıştırın. Karışımı koltuk altlarınıza püskürtün. Sirkedeki asit bakterileri öldürmeye yardımcı olur.
Limon suyu: Limon suyunu ve suyu bir sprey şişesinde karıştırın. Karışımı kollarınızın altına püskürtün. Limon suyundaki sitrik asit bakterileri öldürür.
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