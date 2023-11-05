Bazı insanların teri neden çok kötü kokar? Ardındaki neden çok başkaymış…

Vücut kokusu, cildinizdeki bakteriler terle temas ettiğinde ortaya çıkar. Cildimiz doğal olarak bakterilerle kaplıdır. Terlediğimizde su, tuz ve yağ bu bakterilere karışarak kokuya neden olabilir. Koku kötü olabilir, iyi olabilir veya kokusuz olabilir. Yediğiniz yiyecekler, hormonlar veya ilaçlar gibi faktörler vücut kokusunu etkileyebilir. Hiperhidroz adı verilen bir durum kişinin aşırı terlemesine neden olur. Bu rahatsızlığa sahip kişiler çok fazla terledikleri için vücut kokusuna karşı daha duyarlı olabilirler, ancak avuç içi ve ayakların terlenmesinden en fazla rahatsızlığa neden olan genellikle ekrin ter bezleridir.

KÖTÜ TER KOKUSUNA NE NEDEN OLUR?

Her terlediğinizde, hoş olmayan bir vücut kokusu üretme ihtimaliniz vardır. Bazı insanlar kötü vücut kokusuna diğer insanlardan daha duyarlıdır.

TER NEDEN KÖTÜ KOKAR?

Terinizin kötü kokmasının birkaç nedeni olabilir. Örneğin bazı ilaçlar, takviyeler veya gıdalar terinizin kötü kokmasına neden olabilir. Unutmayın, kokan şey terin kendisi değildir; cildinizdeki bakterilerin terle birleşimidir.

Çeşitli tıbbi durumlar ve hastalıklar, kişinin olağan vücut kokusundaki değişikliklerle ilişkilidir:

Diyabet

Gut

Menopoz

Aşırı aktif tiroid

Karaciğer hastalığı

Böbrek hastalığı

Bulaşıcı hastalıklar

Diyabetiniz varsa, vücut kokusundaki değişiklik diyabetle ilişkili ketoasidozun bir işareti olabilir. Yüksek keton seviyeleri kanınızın asidik olmasına ve vücut kokunuzun meyvemsi olmasına neden olur. Karaciğer veya böbrek hastalığı durumunda, vücudunuzdaki toksin birikmesi nedeniyle kokunuz çamaşır suyuna benzer bir koku yayabilir.