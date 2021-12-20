Bazı kronik hastalıkların sebebi bu olabilir

Uzm. Dr. Mehmet Ali Çırnaz, demir eksikliği belirtileri, nedenleri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, “Halsizliğin nedeni demir eksikliği olabilir” dedi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 20.12.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 16:03

Demir eksikliği kısaca vücutta yeterli demir alyuvarlarının hemoglobin yapımı için yeterli miktarda bulunmaması durumudur. Yani vücutta ihtiyaç duyulan demirin karşılanmaması durumunda meydana gelen hastalıktır. Uzm. Dr. Mehmet Ali Çırnaz, demir eksikliği belirtileri, nedenleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Uzm. Dr. Mehmet Ali Çırnaz, "Demir eksikliği, kanda alyuvarlarda oksijeni taşımakla görevli olan hemoglobin dediğimiz maddenin yapımına yeterli miktarda demir bulunmaması halidir. Kısacası vücutta hemoglobin yapımı için yeterli demir bulunmaması durumudur. Demir eksikliğinin belirtilerinden bahsedecek olursak, ilk belirtilerinden biri halsizlik, çabuk yorulmadır. İleri formlarda çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı olarak belirti verebilir. Demir eksikliği daha da ilerlediği durumlarda baş dönmesi yapabilmektedir. Bunların dışında saç ve tırnak bozuklukları, yutma güçlüğü, toprak yeme isteği demir eksikliğinde görülebilmektedir. Çocuklarda ise ileri derecede demir eksikliğinde kronik hastalığında ve gelişme geriliğinde görüyoruz" şeklinde bilgi verdi.





"ÖZELLİKLE KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELERDE BOL MİKTARDA DEMİR BULUNMAKTADIR" Demirden zengin olan besinleri iyi bilmek gerektiğini söyleyen Dahiliye doktoru Uzm. Dr. Mehmet Ali Çırnaz, "Demir eksikliğinde üç ana neden bulunmaktadır. Gıdaları tüketirken yeterince demir alımı olmaması, demir alımı yeterli olmakla beraber mide-bağırsak sisteminin yeterince emilimi sağlayamaması, yine mide-bağırsak hastalıkları başta olmak üzere akut veya kronik fark edilmeyen kan kayıpları demir eksikliğinin nedenleri arasında yer almaktadır. Demirden zengin olan besinleri iyi bilmek gerekir. Karaciğer, kırmızı et bunları yemeyenler için beyaz et olabilir. Bunların dışında yumurta, özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru bakliyat, kurutulmuş meyvelerde de yeterince demir bulunmaktadır. Bazen de bazı mide-bağırsak ameliyatı geçirmiş kişilerde veya kronik atrofik gastritle ilişkili durumlarda demir emilimi bozulabilir. Ayrıca mide-bağırsak kanalı ile ilgili tümörlerde ve bazı kronik hastalıklarda hem demir emilimi bozulup hem de gizli kanama yaparak anemi hastalığına sebep olabilir" dedi.





"DEMİR EKSİKLİĞİ, KALP RAHATSIZLIKLARINA HATTA DEPRESYONA SEBEP OLABİLMEKTEDİR" Demir eksikliğini bazı durumlarda önlemenin mümkün olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Mehmet Ali Çırnaz, "Demir eksikliği, özellikle gıdalarda demir alımı yetersiz ise önlenebilmektedir. Ama demir emilim bozukluğunu, bazı gizli kanama gibi durumlarda önlemek kolay olmayabiliyor. Bu gibi durumlarda doktor kontrolü mutlaka gereklidir. Demir eksikliği tedavi edilmezse hangi hastalıklara sebebiyet verir gibi sorular hastalarımız tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Bu gibi durumlarda demir eksikliği özellikle solunum sıkıntılarına ve kalp rahatsızlıklarına hatta depresyona sebep olduğu klinik tablolarda mevcuttur. Kalp yetmezliği koroner damar hastalıkları varsa durumunun ilerlemesine yol açabilmektedir. Çocuklarda ise gelişim geriliğine sebebiyet verebilmektedir" ifadelerini kullandı.