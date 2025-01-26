Bebek ve çocukların sessiz düşmanı! Bu hastalıktan korumak için ilk dikkat etmeniz gereken...

BEBEKLERİ KALABALIKTAN KORUYUN Prof. Dr. Kurt, RSV'ye karşı alınabilecek diğer önlemleri ise şöyle sıraladı: "RSV sezonu olan kış aylarında bebekleri, kalabalık ortamlardan korumamız gerekmektedir. Özellikle risk grubundaki bebeklere yönelik aşılama ve antikor tedavilerinin ihmal edilmemesi, sağlıklı beslenme ve hijyen kurallarına dikkat ederek, enfeksiyon riskini azaltılması lazım."

RSV AŞILARI GÜNDEMDE

RSV aşıları ve yeni tedavilerin gündemde olduğunu belirten Prof. Dr. Kurt, RSV ile mücadelede yeni gelişmelerin umut verici olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Son yıllarda geliştirilen maternal aşılama yöntemleri, bebekleri doğumdan hemen sonra koruma altına alabiliyor. Ayrıca, uzun etkili 'monoklonal antikor' tedavileri ile risk altındaki çocukların ağır RSV enfeksiyonlarından korunması mümkün." RSV aşılarının, 2024 itibarıyla FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onayını aldığını belirten Prof. Kurt, "Ancak bu aşılar, henüz Türkiye'de yaygın olarak erişilebilir değildir. Yakın gelecekte, hem bebekler hem de yaşlılar için RSV aşılarının Türkiye'de de kullanıma sunulması beklenmektedir" diye konuştu.