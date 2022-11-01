Bebekler neden güzel kokar? Bu güzel kokunun kaynağı...

Bebek kokusu olarak da tabir edilen o eşsiz ve güzel koku aslında insanlığa da hizmet ediyor. Bebeklerden gelen bu kokunun annelerde şevkat ve sabır uyandırdığını belirleyen yakın zamanlı bir araştırmaya karşın aromaterapist ve koku uzmanı Bihter Türkan Ergül, “Yeni doğan bir bebek yaydığı o muhteşem kokuyla yoğun bir merhamet ve şefkat uyandırır. Bu sayede sinir sistemi bebek bakımının zorluklarına dayanma gücü sağlar. Yani bir bakıma bebek kokusu insanlığın devamına hizmet eder” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 01.11.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 10:41 PAYLAŞ ABONE OL

Bebek kokusunun bilimsel yönüne değinen parfüm tasarımcısı Ergül, "Yeni doğmuş bebek kokusu denildiğinde birçoğumuzun yüzünde kocaman bir gülümseme oluşuyor. Akıllarda "en güzel koku" tanımlaması ile eş değer tutulan bebek kokusu huzur vermesi ve eşsiz olması gibi özellikleri de akıllara getiriyor. Bebek kokusu neden bu kadar etkileyici? sorusuna bir cevap bulmak amacıyla yıllarca süren bilimsel araştırmalar net bir yanıt veremese de bir takım teoriler öne sürülmektedir. Bunlardan en önemli olarak kabul edilen ise bebeklerin ter bezlerinden salgılanan bazı kimyasallardan kaynaklandığı yönünde. Diğer bir bilimsel araştırma açıklaması ise bebek kokusunun kaynağı olarak anne karnında bebeğin tüm vücudunu saran "Vernix caseosa" denilen sıvı tabakayı gösteriyor" diye konuştu.

Bebek kokusunun bu kadar güzel olmasının aslında insan türünün devamı için destekleyici bir görevi olduğuna değinen Ergül, "Dünyadaki tüm canlılar arasında insan yavrusunun en güçsüz ve bakıma muhtaç bir doğası olduğunu unutmamak gerek. Yeni doğan bir bebek yaydığı o muhteşem kokuyla yoğun bir merhamet ve şefkat uyandırır. Bu sayede bebek bakımının zorluklarına sinir sistemi dayanma gücü sağlar. Yani bir bakıma insanlığın devamına hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.