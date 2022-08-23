Beden dili uzmanlarından çarpıcı açıklama Kate Middleton açıklaması! Diana rol modeli mi?

Kate Middleton'ın yaşam tarzı, günlük hayattaki veya özel günlerdeki tavrı, tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Özellikle davranışı ve verdiği kararlarla Prenses Diana'nın izinden gittiğine dair ortaya çıkan söylentiler ne kadar gerçeği yansıtıyor? Beden dili uzmanlarından Judi James, işte bunun cevabını verdi.

Giriş Tarihi: 23.08.2022 16:57 PAYLAŞ ABONE OL

Kraliyet'le ilgilenen uzmanlara göre; Kate Middleton, 40. yaş gününü kutlarken yapılan fotoğraf çekimlerinin bir "Kate markasının" tanıtımıydı. Ünlü moda fotoğrafçısı Paolo Roversi tarafından yapılan bu çekimler, tüm dünyanın ilgisini çeken üç farklı portreden oluşuyordu. Roversi, daha önce de Kate Moss, Naomi Campbell gibi dünyaca ünlü modellerle çalışmıştır. Beden dili uzmanı olan Judi James ise bu doğumgününün geçmişte olanlardan çok daha farklı olduğunu dile getirdi. Gelecekte yaşayacağı her şeyi "kucaklayan" bir Kate Middleton imajının oluşturulduğu bu çekimlerde aynı zamanda bir marka haline geldiğinin de altını çiziyor.

"KENDİNDEN ÇOK DAHA EMİN VE MUTLU" Express gazetesine yaptığı açıklamada James, Kate Middleton'ın alçakgönüllülük duygusu ile hareket ettiğini ve spot ışıklarını üzerine çekmek yerine kaçınmak istediğine dair bir yaşam çizgisi olduğunu belirtiyor. Fakat bu çekimlerde en çok dikkat çeken konu; Middleton'ın kraliyet ışıkları altında artık "kendinden emin ve mutlu" olduğunu beden diliyle göstermesi olarak dikkat çekiyor. Kate Middleton'ın duruşu, artık yalnızca Prens William'ın eşi ve üç çocuğunun annesi olarak değil aynı zamanda Kraliyet içerisinde kendi karakteri ve duruşu ile sevildiğinin bir göstergesi. Bunun benzeri bir adım olarak ITV konserlerinden olan Royal Carols: Together at Christmas organizasyonunda sahneye çıkarak kendi duruşunu bağımsız bir şekilde ortaya koymuştu. Üstelik ünlü sanatçılardan Tom Walkers'a piyona çalarak eşlik etmesi, tamamen kendi alanlarının da sınırlarını çizdiğine dair önemli bir işaret olarak kabul ediliyor. 40. yaş günü için çekilen fotoğraflar için ise Roversi, bu çekimler için "gerçek bir onur" diyerek bahsediyor. Yaptığı çekimler esnasında sıcak ve samimi bir karşılamanın yanı sıra ruhunun güzeliğini yansıtan parlayan gözleri ile kendisini büyülediğinden bahsediyor.