Bel ve boyun ağrısı çekiyorsanız dikkat! Farkında olmadan omurganıza yük bindiriyor olabilirsiniz!



SİNYALLERİ TAKİP EDİN

Prof. Dr. Akgül, omurga sağlığı için şu önemli tavsiyelerde de bulundu:

■ VÜCUT AĞIRLIĞINIZI KORUYUN: Dengeli ve profesyonel bir diyet programı ile ideal kiloya ulaşmak, mekanik omurga ağrılarının tedavisinde atılacak ilk ve en önemli adım.

■ ERGONOMİK KURALLAR: Masa başı çalışanlar için çalışma istasyonunun tasarımı kritik öneme sahip. Bilgisayar monitörünün üst kenarı tam göz hizasında olmalı, klavye ve mouse kullanımı sırasında dirsekler 90 derece açıyla desteklenmeli.

■ TÜTÜNDEN UZAK DURUN: Sigara içmek, yalnızca akciğer ve kalp sağlığını değil, omurga sağlığını da derinden etkilemektedir.

■ EGZERSİZ YAPIN: Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz yapmak, hem genel eklem sağlığını hem de omurga mobilitesini korumanın anahtarı.

■ HEKİME BAŞVURUN: Her bel veya boyun ağrısı masum değil. Ağrınız istirahatle geçmiyorsa, geceleri uykudan uyandırıyorsa, bacaklara veya kollara yayılan elektriklenme, uyuşma, karıncalanma ya da güç kaybı eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden özellikle omurga sağlığı ile ilgilenen bir hekime başvurun.