Beynin en önemli gıdası olduğu biliniyor! Alzheimer hastalığına kalkan oluyor

Beyin gelişimini destekleyen, bağışıklığı güçlendiren, alzheimer hastalığına karşı koruyan besinler şu şekilde;
BALIK:
Yağlı balıklar, omega-3 içermesi nedeniyle beyin sağlığını destekler. Bilişsel işlevler üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle haftada en az bir kez balık tüketmek gerekir. Balık aynı zamanda, kilo kontrolü sağlar.
YUMURTA:
Yumurta, içerdiği besin maddeleri sayesinde hafıza ve öğrenme sürecini kolaylaştırır.
YABAN MERSİNİ:
Yaban mersini antioksidan açısından oldukça zengindir. Bu antioksidanlar, beyindeki serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltır.
KAKAO:
Kakao, flavonoidler adı verilen antioksidanlar içerir. Yüksek kakao içeriğine sahip bitter çikolata, kan akışını artırabilir ve zihinsel performansı destekler.
CEVİZ:
Ceviz, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve E vitamini içerir. Bu bileşenler beyin fonksiyonlarına katkı sağlar.
KUŞKONMAZ:
Kuşkonmaz, folik asit bakımından zengindir. Folik asit, bilişsel fonksiyonları desteklemeye yardımcı olur.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER:
Ispanak, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, folik asit, demir ve lif içerir. Bu besin maddeleri beyin sağlığını destekler.
HURMA:
İçerdiği doğal şekerler ve lifler sayesinde sağlıklı bir enerji kaynağı sağlayarak beyin fonksiyonlarını destekler. Aynı zamanda B vitamini kompleksi ve potasyum gibi mineralleri bünyesinde barındırmasıyla da sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir. İçeriğinde bulunan antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücresel stresi azaltarak beyin hücrelerinin sağlığını korumaya yardımcı olabilir.