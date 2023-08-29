Beynin en önemli gıdası olduğu biliniyor! Alzheimer hastalığına kalkan oluyor

Ispanak, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, folik asit, demir ve lif içerir. Bu besin maddeleri beyin sağlığını destekler.

HURMA:

İçerdiği doğal şekerler ve lifler sayesinde sağlıklı bir enerji kaynağı sağlayarak beyin fonksiyonlarını destekler. Aynı zamanda B vitamini kompleksi ve potasyum gibi mineralleri bünyesinde barındırmasıyla da sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir. İçeriğinde bulunan antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücresel stresi azaltarak beyin hücrelerinin sağlığını korumaya yardımcı olabilir.