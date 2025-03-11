Beyninizi genç tutun! İşte beyin çürümesini engelleyen 9 alışkanlık

Sosyal medyada geçirilen saatler, zamanla dikkat eksikliği, hafıza kaybı ve zihinsel yorgunluk gibi sonuçlara yol açıyor. Peki beyin çürümesi nasıl engellenir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.03.2025 09:54 PAYLAŞ ABONE OL

Uzmanlar bu durumu "beyin çürümesi" olarak adlandırıyor. Health sitesi son yıllarda çok konuşulan beyin çürümesini önlemek için 9 alışkanlığa yer verdi. İşte detaylar:



1- Sosyal medyada sınırlarınız olsun: Sosyal platformlarda geçireceğiniz zamanı planlayın. Kendinize bir süre verin ve o süreyi aşmayın. Bildirimleri sessize alın. Farkındalığınızı artırın.

2- Çoklu görevi sınırlayın: Bir seferde tek göreve odaklanın. Yapacaklarınızı belirli zaman dilimine bölün ve tek tek yapın.

3-Kitap okuyun: Bu odaklanmayı, kavramayı ve karmaşık fikirleri anlama yeteneğinizi geliştirir. Hayal kurmayı aktif hale getirerek beyni güçlendirir.

4- Sosyal bağlarınızı artırın: Güçlü sosyal bağlar hafızayı iyileştirir. Yaşa bağlı bilişsel gerilemeye karşı koruma sağlar.