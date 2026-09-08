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Bilgisayar başında böyle oturuyorsanız dikkat! Mide asidini yemek borusuna taşıyabilir

Günümüzün büyük bölümünü bilgisayar başında geçirenler için masa başı çalışma hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak saatlerce hareketsiz kalmak, öğle yemeklerini aceleyle tüketmek ve bilgisayar karşısında öne eğilerek oturmak, farkında olmadan sağlığı tehdit edebiliyor. Özellikle reflü, gastrit ve karaciğer yağlanması gibi sorunlar masa başı çalışanlarda daha sık gündeme geliyor. Peki günlük çalışma düzeninde yapılan hangi hatalar bu hastalıkların riskini artırıyor? Uzmanı, masa başında çalışanları ilgilendiren önemli uyarılarda bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 08.09.2026 12:31 PAYLAŞ ABONE OL

Gelişen teknoloji ve değişen iş şartlarıyla birlikte masa başı çalışma modeli günümüz modern yaşamının en yaygın unsurlarından biri haline geldi. Ancak gün boyu hareketsiz kalmak, hızlı yemek yemek, yanlış oturma duruşu ve yoğun iş stresi; sindirim sistemi ile metabolizma üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Seray Çırkın Korgan, masa başı çalışanlarda sık karşılaşılan reflü, gastrit ve karaciğer yağlanması gibi hastalıkların mekanizmaları ve korunma yöntemleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.





ORTAK YAŞAM TARZI RİSKLERİ AYNI ANDA TETİKLEYEBİLİR

Reflü, gastrit ve karaciğer yağlanmasının birbirini doğrudan tetikleyen tek bir zincirin halkaları olmadığını ancak ortak risk faktörleri nedeniyle aynı kişide bir arada görülebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Korgan, "Reflüde temel mekanizma mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması iken, gastritte mide mukozasında iltihabi bir süreç söz konusudur. Karaciğer yağlanmasında ise insülin direnci ve enerji fazlalığı sonucunda karaciğer hücrelerinde yağ birikimi meydana gelir. Dolayısıyla bu üç hastalığın mekanizmaları farklıdır. Ancak masa başı yaşam, düzensiz beslenme, fazla kilo, stres ve hareketsizlik gibi ortak yaşam tarzı şartları bu mekanizmaların birkaçını aynı anda tetikleyebilir. Kısacası, bunları birbirinin doğrudan sebebi olarak değil, ortak yaşam tarzı ve metabolik risklerin farklı organlarda ortaya çıkardığı sorunlar olarak değerlendirmek daha doğru olur" diye konuştu.